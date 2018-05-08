Бренд личности. Модный тренд или необходимость?!

Раньше было не принято выделяться, а сегодня личный бренд – тренд и необходимость. Это самая обсуждаемая тема в предпринимательском сообществе. 23 мая на форуме для руководителей "Бренд личности" в Тюмени известные спикеры объяснят, почему этот так.

Известно немало примеров, когда сильный бренд предпринимателя или руководителя становится серьезным конкурентным преимуществом, которое позволяет бизнесу выходить на новый уровень.

На форуме выступят четыре спикера. Они раскроют тему с четырех сторон:

ядро личности = вектор бренда (как определить);

бренд в офлайн;

позиционирование бренда в онлайн;

конфиденциальность в сети (вся правда о bigdata и этике в интернете).

Кому форум полезен:

- представителям бизнеса и творчества, сотрудникам компаний и владельцам собственного дела, кто регулярно знакомится с новыми клиентами или партнерами;

- тем, кто планирует выход на новые рынки или просто хочет быть вдохновителем для своей команды;

- тем, кто не хочет набивать репутационные шишки, а предпочитает учиться на чужом опыте;

- тем, кто хочет научиться вовлекать в свои проекты;

-тем, кто планирует стать лидером мнений свой сферы;

- тем, кому необходимо найти свое ядро, образ, фразу/слово, по которому запомнят и с легкостью будут находить.

Кому не рекомендуется тратить время на посещение форума:

- тем, у кого в шапке аккаунта соцсетей значится "№1", "главный" и "единственный" (лучше проведите это время с семьей или уютно завернитесь в плед с чашкой чая);

- сотрудникам корпораций, руководителям разных уровней, которые до сих пор считают, что личный бренд нужен только тем, у кого свой бизнес;

- тем, кто любит слова "самая", "счастливая", "мотивирующая" и "вдохновляющая". На форуме раскрываем, почему так делают и почему так делать не стоит. Эта информация вам может не понравиться...

Условия участия для партнеров и подробная программа на сайте и по телефону 8-3452-533-108. Количество мест ограничено.