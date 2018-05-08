Тюменцам расскажут об архитектурных проектах Текутьева и Чакина

В рамках дней исторического и культурного наследия в эту пятницу, 11 мая, в библиотеке истории города состоится тематическая экскурсия, посвященная тюменским купцу и меценату Андрею Текутьеву и городскому архитектору Константину Чакину.

Как известно, выделявший крупные суммы денег на благоустройство Тюмени и улучшение жизни горожан Текутьев в начале XX века тесно сотрудничал с Чакиным. Результатом их работы стали здания, которые и сегодня украшают улицы нашего города — ремесленное училище, больница на территории Аптекарского сада.

Как рассказывают в МАУК "ЦГБС", на выставке воссоздан уголок купеческой жизни, в котором представлены предметы быта прошлых столетий. Экспозиция содержит фотографии и репринты архивных документов, касающиеся деятельности Андрея Текутьева как главы города Тюмени, а также самые первые старинные книги, которые, по преданию, он сам выписывал для библиотеки. Экскурсию по выставке проведет Владимир Калининский — тюменский краевед, долгие годы исследовавший биографию Текутьева.

На экскурсии тюменцев познакомят с историями знаменитых земляков и неизвестными фактами, связанными с их деятельностью.

Место проведения: библиотека истории города МАУК "ЦГБС" (ул. Щербакова, 11). Начало в 12.00. Вход свободный.