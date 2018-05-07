В Тюменской области на предупреждение травматизма среди работников потратили 87 млн рублей

В 2017 году финансированием предупредительных мер за счет Фонда социального страхования воспользовалось 309 работодателей Тюменской области на сумму почти в 87 млн рублей.

В прошлом году наибольшей популярностью пользовались такие предупредительные меры, как периодические медицинские осмотры — более 36 млн рублей, покупка средств индивидуальной защиты — почти 34 млн рублей, приобретение путевок на санаторно-курортное лечение — 7,7 млн рублей.

"Еще одним востребованным видом, но, надо отметить, обязательным для всех, является специальная оценка условий труда. На нее было потрачено более 7,3 млн рублей. Менее популярна такая мера, как обучение по охране труда. Именно на этот вид господдержки Фонд соцстрахования рекомендует направить средства в этом году", — отмечают в Тюменском региональном отделении ФСС.

С 2001 года Фонд социального страхования принимает решения о направлении страхователями до 20% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на финансовое обеспечение предупредительных мер.