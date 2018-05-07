В Тюмени школьник бросился в погоню за напавшим на женщину злоумышленником

Накануне в Тюмени полиция задержала 59-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на женщину.

В конце апреля она обратилась в дежурную часть и рассказала, что на улице Интернациональной неизвестный брызнул ей газовым баллончиком в лицо, несколько раз ударил, вырвал сумку и убежал. Как оказалось, тюменка стала жертвой злоумышленника не случайно — он выследил возвращавшуюся с работы женщину, в сумке у которой была дневная выручка от продажи лотерейных билетов в размере 16 тысяч рублей и лотерейные билеты на сумму 40 тысяч рублей.

Очевидцем инцидента стал ученик лицея №34 Владимир Усольцев. Одиннадцатиклассник побежал за нападавшим. Тот, заметив погоню, выбросил украденную сумку и скрылся во дворе. Владимир вернул похищенное женщине. По их показаниям и по записям с камер видеонаблюдения удалось выйти на злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", сообщает тюменская полиция.