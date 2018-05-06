Итоговое мероприятие проекта "Перспектива" состоялось на базе тюменской школы

Итоговое мероприятие в рамках профориентационного проекта "Перспектива" состоялось в конце апреля на базе школы №69 в Тюмени. Участники получили задание описать жизнь вымышленного персонажа и придумать альтернативу его жизни в случае не поступления в вуз или увольнения.

На протяжении двух часов команды из разных школ шаг за шагом выстраивали жизнь игрового персонажа, размышляя о его будущем. Ребята прописывали определенные особенности личности, психофизиологические характеристики, социально-бытовые условия жизни, доступные ресурсы, семейные ожидания, уровень знаний и умений, наличие определенного опыта своего персонажа. В завершение нужно было презентовать своего героя комиссии и ответить на вопросы жюри, пишет "Мегатюмень".

Ведущий психолог отдела профессиональной ориентации граждан Центра занятости населения Любовь Заворина рассказала, что количество школ, которые приняли участие в проекте в этом году, значительно выросло, а уровень эффективности проекта "Перспектива" растет с каждым годом.

"В этом году работа команд была более динамичной, жизненные траектории персонажей более разнообразными: если в прошлом году все персонажи как один создавали многодетные семьи и получали высшее образование, то в этом году игровые персонажи делали музыкальную карьеру без образования, занимались наукой", - отметила эксперт.

По отзывам самих школьников, проект является информативным и полезным, помогает получить сведения об интересующей профессии, разобраться в себе и уже сегодня смоделировать перспективу своего профессионального развития.