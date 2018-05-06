В Тюмени стартует акция "Чистый регион"

18:24 06 мая 2018
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www.center-dom.com
| Фото: www.center-dom.com

Акция "Чистый регион" привлечет временно безработных и ищущих работу тюменцев, а также подростков от 14 до 18 лет, которые хотят поработать в свободное от учебы время.

Как сообщили в службе занятости населения Тюменской области, акция будет проходить с мая по август. Ее участники займутся уборкой территории населенных пунктов от мусора, вывезут мусор, уничтожат свалки, побелят бордюры, посадят деревья, цветы. 

Ко Дню Победы центры занятости населения окажут социальные услуги ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам и инвалидам. Кроме того, бригады рабочих приведут в порядок воинские захоронения, памятники и обелиски воинской славы, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: безработные , занятость населения , мусор , экология
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