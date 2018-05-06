Тюменцы могут внести вклад в восстановление старинных зданий

Тюменцев приглашают стать волонтерами проекта восстановления историко-культурной среды "Том Сойер Фест". Команда будет участвовать в реставрации зданий в исторической части города.

По словам соучредителя волонтерского проекта Маргариты Обращенко, набор волонтеров идет постоянно. К проекту уже подключились 20 человек. Им предстоит восстановить облик дома по адресу ул. Пароходская, 24. После ремонта участники проекта расскажут хозяину здания, как поддерживать дом в нормальном состоянии и дальше.

В настоящее время организаторы проекта изучают исторические материалы, фотографии дома, делают подсчеты необходимых вложений для восстановления здания, а также ищут спонсоров для приобретения строительных материалов, пишет "Вслух.ру".

"Работы начнутся в середине июля. Сейчас идут переговоры с федеральными компаниями об оказании поддержки проекту. Мы готовы принимать любую помощь: нам нужны строительные материалы, финансы и, конечно же, люди, готовые присоединиться к проекту", - рассказала Маргарита Обращенко.

Тюменцы могут включиться в работу в качестве волонтеров на целый день или на свободные часы. Для этого необходимо заполнить анкету и оставить контакты для связи.