Тюменские врачи проводят практические мастер-классы для коллег из Европы

Врачи Центра торакальной хирургии Областной клинической больницы №1 провели практический мастер-класс для представителей клиники Страсбурга в рамках курса малоинвазивных технологий. Тюменские хирурги в режиме видеоконференции рассказали о своих методиках, успешно применяемых при лечении пациентов с раком легких.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, мастер-класс по эндоскопической лобэктомии провел руководитель Центра торакальной хирургии Дмитрий Сехниаидзе.

Лобэктомия - операция по удалению доли легкого, раньше их проводили через длинный разрез на грудной клетке. Торакальные хирурги из ОКБ №1 много лет используют малотравматичные технологии. Показательную операцию провели всего через один небольшой прокол с помощью эндоскопического оборудования и под контролем специальной камеры, которая выводит изображение на экран.

Малотравматичный метод тюменцев вызвал интерес у коллег, которые наблюдали за происходящим в режиме реального времени, а затем задавали свои вопросы. Один из участников отметил, что малоинвазивная торакальная хирургия требует колоссального опыта, ведь малейшая неточность может привести к серьезным последствиям.

"Мы всегда рады делиться своим опытом. Планируем продолжать обучающие мастер-классы для других клиник, где только начинают применят малоинвазивные технологии в торакальной хирургии", - прокомментировал Дмитрий Сехниаидзе.