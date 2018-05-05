В Тюмени поддержат молодежные проекты

Победители тюменского конкурса ресурсов от мультицентра "Моя территория" получат поддержку в реализации своих проектов: бесплатное обучение event-менеджменту, освещение в СМИ и соцсетях и оборудование.

Как сообщает "Мегатюмень", по результатам конкурса решено оказать помощь в проведении Кубока Сибири по контактному футболу, фестиваля "Точка сборки" и серии мастер-классов и фотосессий "Инклюзивный портрет жестового языка".

"Для воплощения проектов не всегда нужны деньги. Важно понимать, какие именно ресурсы необходимы для вашей инициативы и что получить их можно благодаря партнерству или спонсорству. И с этого года "Моя территория" проводит конкурс ресурсов и предоставляет молодежным сообществам и активистам Тюмени администрирование и координацию проекта, информационное освещение и материально-техническое оснащение", — поделилась руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Дарья Ермакова.



Уже стартовал прием заявок на вторую волну конкурса ресурсов. Он продлится до 23 мая. Конкурс ресурсов от мультицентра "Моя территория" будет проходить каждый месяц до ноября 2018. Если у вас есть идея социального проекта, вам от 14 до 35 лет и вы живете в Тюмени, то подавайте заявку по ссылке, пробуйте силы и получайте поддержку своей идеи.