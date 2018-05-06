Тюменок приглашают на конкурс "Мисс IT – 2019"

В Тюмени стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Мисс IT — 2019". Участие могут принять девушки в возрасте от 18 лет, постоянно проживающие на территории Тюменской области, работающие в сфере IT, либо активно применяющие информационные технологии в своей профессиональной деятельности, либо студентки старших курсов IT-специальностей.

Участие в конкурсе бесплатное. Семейное положение не имеет значения, напоминает "Вслух.ру".



Сбор заявок продлится до 28 марта 2019 года включительно. С 1 апреля следующего года стартует интернет-голосование, а суперфинал мероприятия, в котором примут участие пятеро лучших, намечен на 26 апреля. Впрочем, организаторы могут поменять даты проведения финала, о чем сообщает дополнительно.



Ознакомиться с положением "Мисс IT — 2019" и подать заявку можно на официальном сайте мероприятия (miss72.ru).



Напомним, что в 2018 году победителем конкурса стала аспирант, ассистент кафедры кибернетических систем Тюменского индустриального университета Лариса Кочеткова.