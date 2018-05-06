Тюменские ветераны получают единовременные выплаты к празднику

Более 25 тысяч жителей Тюменской области получат традиционную единовременную выплату ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в апреле-мае 2018 года, сообщили в пресс-службе губернатора.

Напомним, что выплаты за счет регионального бюджета к празднику получают все ветераны Великой Отечественной войны и дети погибших в годы войны военнослужащих.

Размер выплаты для участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, составляет пять тысяч рублей. Для тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны; граждан, родившихся до 31 декабря 1931 года включительно, и граждан из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны - две тысячи рублей.

Ежегодно в регионе проводится обследование всех ветеранов, в 2018г. рейды охватили более четырех тысяч ветеранов, в т.ч. всех участников войны. Если выясняется, что человеку нужна помощь, то она оказывается в оперативном порядке. В 2017 и I квартале 2018 года различные виды помощи получили более трех тысяч ветеранов, в том числе материальную помощь на ремонт и благоустройство жилья, на лечение, приобретение предметов первой необходимости.

Для дополнительной материальной поддержки ветеранов войны при областном Совете ветеранов действует областной благотворительный счет "Благодарение Победителям". За время работы счета дополнительную поддержку получили 1,7 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны.