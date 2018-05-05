Уватские школьники изучают основы предпринимательства

Развитие молодежного предпринимательства – приоритетное направление деятельности администрации Уватского района Тюменской области в 2018 году. В связи с этим в школах района проходят тренинги и экскурсии для ребят.
Как сообщает "Тюменская линия", в конце апреля ученики из Ивановки и села Демьянское попробовали себя в роли предпринимателей, придумывая бизнес-проекты. Ребята предложили организовать цех по копчению, открыть салон красоты, магазин смешанных товаров, бильярдный клуб и кинотеатр. А в завершение посетили пекарню в Демьянском, где им предложили продегустировать кондитерские изделия, и завод по воспроизводству ценных пород рыб в Увате.
"В конце мая 12 предпринимателей района примут участие в областном форуме. А в Увате к профессиональному празднику пройдет деловая игра: самые активные школьники по итогам встреч, начинающие и опытные бизнесмены ответят на каверзные вопросы в борьбе за звание лучшего. Такая программа готовится на ближайшее время в рамках Года предпринимательства", – сообщила начальник отдела экономики и стратегического развития Елена Давшевская.
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