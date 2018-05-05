Тюменка вошла в Топ-30 лучших визажистов конкурса Face Awards Russia 2018

Тюменка Ирина Устюжанина вошла в Топ-30 лучших визажистов конкурса Face Awards Russia 2018, который проводит компания NYX Professional Makeup. Участница может пройти в следующий этап, поддержать девушку в онлайн-голосовании можно на сайте, которое продлится до 8 мая.



Как пишет информационное агентство "Тюменская линия", девушка в свободное от работы время осваивает навыки грима и создает на своем лице образы знаменитых актеров, таких, как Хью Лори, Джеки Чан, Сильвестр Сталлоне и Морган Фримен. Именно последний образ принес ей успех - жюри конкурса оценили перевоплощение Ирины и включили ее в число самых креативных визажистов России.

Вторым этапом конкурса стало перевоплощение в винтажную куклу. Ирина выбрала классический образ куклы.

Конкурс Face Awards Russia 2018 стартовал 2 марта. Главный приз для победителя – денежный приз и поездка в Лос-Анджелес на финал американского конкурса Face Awards, а также звание "Лучший визажист года–2018" по версии NYX Professional Makeup.



