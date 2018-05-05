Тюменские школьники в числе лучших по испанскому языку, астрономии и экономике

Двадцать побед завоевали тюменские школьники на всероссийской олимпиаде школьников, заключительный этап которой прошел с 20 марта по 29 апреля. Область представляли 32 победителей регионального этапа, некоторые из них выступили сразу в нескольких дисциплинах, пишут "Аргументы и Факты - Западная Сибирь".

Так, ученица 70 школы Тюмени Анастасия Тюлькова стала финалисткой по испанскому и немецкому языкам, а ученики областной физико-математической школы Михаил Тутанов и Алексей Белоножко – по математике и экономике.

Наши ребята завоевали 12 званий победителей и призёров (места на заключительном туре не присваиваются), ещё 8 наград привезли тюменцы с всероссийской олимпиады по татарскому языку и литературе. Кроме этого победу на международной олимпиаде по татарскому языку и татарской литературе принесла ученица 52 школы Тюмени Резеда Кирамова.

"Школьники региона впервые завоевали награды по экономике и математике. Ученик областной физико-математической школы Михаил Тутанов принёс в копилку региона первую абсолютную победу – он набрал максимальное количество баллов на состязаниях по экономике", - отмечает член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Дина Горковец.

Примечательно, что в этом учебном году астрономия только вошла в список обязательных школьных предметов, а у нас уже есть первый призёр. По некоторым предметам от победителей наших ребят отделяли считанные баллы (а иногда даже десятые доли!), поэтому перспективы для развития на будущий год есть.

Отметим, что такие рекордные победы – не случайность, а результат планомерной работы. Ребят готовили не только школьные учителя, но и преподаватели вузов, специально приглашенные педагоги, поддерживали родители.