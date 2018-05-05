В Тюмени реализуют проект для пожилых людей с деменцией

Тюменский проект "Сервисное бюро для людей с деменцией" организует для пожилых полезный и активный досуг. Недавно в рамках проекта состоялось занятие по танцам – под песни военных лет участники разучили нехитрые движения, чтобы выступить перед сверстниками ко Дню Победы, рассказали в пресс-службе губернатора.

В подарок пожилым тюменцам волонтеры принесли и вкусное угощение собственного изготовления – кексы и имбирное печенье.

"Мы не ожидали, что все пройдёт так легко и весело. Бабушки и дедушки зарядили нас своей неиссякаемой жизненной энергией и позитивом", - делится впечатлением волонтер Марина Борисова.

Подопечные отделения дневного пребывания всегда рады новым посетителям и с нетерпением ждут следующей встречи.

Социально-просветительский проект "Сервисное бюро для людей с деменцией" реализуется Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение" и Областным геронтологическим центром на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.