Топ мероприятий на выходные в Тюмени: Майский праздник хиппи, пиратская сходка и другие развлечения

Различные музейные выставки, концерты, спектакли, лекции ждут тюменцев 5 и 6 мая. Спланировать досуг поможет Топ мероприятий на выходные от информационного проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".
Музейная выставка "Сибирские полки на службе Отечеству"
Выставка повествует о военной истории нашего края от эпохи императора Петра I до контртеррористической операции на Северном Кавказе. Вы узнаете, как наши земляки были связаны со строительством Екатеринбурга и Омска, какие сибирские полки участвовали в Бородинском сражении, какие воинские соединения стояли в тихой провинциальной Тюмени.
На выставке представлено более 130 предметов из фондов Музея частных коллекций: оружие, военная форма и амуниция, документы, боевые награды,и многое другое
Когда: ежедневно с 10:00 до 20:00 вплоть до 1 июня
Где: НЧУК "Музей частных коллекций", г. Тюмень, ул. Домостроителей 22/2 (вход с торца, через ворота)
Стоимость: 200 рублей взрослым, 100 детям
Концерт "Майский праздник хиппи"
Большой фестиваль музыки и хорошего настроения. Это уникальный тюменский праздник, который погрузит участников в атмосферу, где нет границ между людьми и где не важно, сколько кому лет. В программе выступление таких исполнителей, как ВИА "Волшебные мантры", Француз и обормоты, ВИА "Южный парк", Boner, Бродяги Тхармы, До лета — и не только.
Когда: 5 мая в 17:00
Где: YesRockClub (Ленина, 4)
Стоимость: 300 рублей
"Всешкольная вечеринка"
Только самая популярная музыка, только самая горячая атмосфера, только интересные новые знакомства. Все-все подробности здесь. Возраст участия от 13 до 18 лет.
Когда: 5 мая в 18:00
Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)
Стоимость: 300 рублей
Концерт "Пиратская сходка"
На сцене – группы "Плохие новости" и Drinking pumpkins. Гостей, пришедших в пиратском или панковском облачении ждут подарки.
Когда: 5 мая в 19:00
Где: харчевня "Капкан" (ул. Рижская, 51)
Стоимость: 200 рублей
Полная версия обзора: https://vk.com/afisha_kto?w=wall-108606347_39805
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