Ущерб от сброшенных на левый берег Туры отходов оценили в 137 млн рублей

В Тюмени возбуждено уголовное дело по поводу незаконного размещения опасных отходов на берегу Туры, повлекшего загрязнение окружающей среды.

В декабре 2017 года в Омске на два года колонии был осужден директор двух местных фирм Дмитрий Золотарев. Было установлено, что через ООО "Мерк" и ООО "Природоохранное предприятие "Мерк" с промышленных предприятий в разных регионах России были собраны отходы конденсаторов и трансформаторов, имеющие первый класс опасности. Фирмы Золотарева должны были обезвредить около полумиллиона килограммов отходов, за что им было перечислено более 41 млн рублей. Между тем опасные отходы без обезвреживания незаконно разместили на территории Тюменской, Омской, Новосибирской областей и других субъектов РФ.

"Тюменской природоохранной прокуратурой установлено, что отходы были размещены на левом берегу реки Тура вблизи улицы Алебашевской в Тюмени. В ходе прокурорской проверки специалисты Управления Росприроднадзора по Тюменской области в январе и марте 2018 года отбирали пробы почвы. Результаты лабораторных исследований показали многократное превышение содержания полихлорированных бифенилов по сравнению с фоновыми значениями", — сообщается на сайте прокуратуры Тюменской области.

Площадь загрязненного участка составила более 26 тысяч квадратных метров. Размер вреда, причиненного почве, оценили в 137 млн рублей

В СУ СКР по Тюменской области по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды). Следствие полагает, что к размещению опасных отходов в Тюмени, помимо Золотарева, причастны и другие лица.