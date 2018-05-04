Александр Новик: художники Татарстана щедро одарили тюменский музей

Художники Татарстана подарили Музейному объединению Тюменской области 29 живописных полотен. Торжественная передача картин 3 мая стала финальной точкой в работе выставки "Художники Татарстана".

129 работ живописцев, графиков, скульпторов – заслуженных художников РФ, народных художники и заслуженных деятелей искусств Татарстана экспонировались в музейном комплексе имени Ивана Словцова с конца января 2018 года. Выставку посетили около четырех тысяч человек.

Выставка была обменной, а потому в это же время работы тюменских художников смогли увидеть жители Казани, Елабуги и Набережных Челнов. В последних двух городах тюменцы тоже ставили в дар по картине.

По словам председателя Тюменского отделения Союза художников России Александра Новика, Татарстан тепло и душевно принимал сибирских художников. Особенно им понравилось, как серьезно к проекту отнеслось руководство музея в Набережных Челнах.

Для художников Татарстана организация подобных выставок привычное дело. В течение трех лет они проводят большие межрегиональные обменные выставки, однако за Урал приехали в первый раз. Прием местных жителей, заинтересованность в сотрудничестве порадовали. Вполне может быть, что в следующем году тюменцы и жители других городов региона увидят произведения из коллекции музея современного искусства Елабуги, а в 2020 году в обновленной галерее современного искусства Казани будет организована крупная выставка художников Тюменской области. О планах взаимодействия рассказал председатель Союза художников Татарстана Ильнур Серазиев.

Возвращаясь к подаренным картинам, Ильнур отметил, что такая традиция позволяет музеям обновлять фонды, тем более, что у многих сейчас нет возможности делать большие закупки произведений современного искусства.

"Я думаю, эту эстафету подхватят другие региональные отделения Союза художников России. Это будет большим подспорьем для музейных фондов. А для художников это еще и стимуляция к работе. Многие "проснулись" в связи с большими выездными выставками и откликнулись на призыв. И сейчас мы готовим три большие коллекции на Волгоград, Астрахань и в Калмыкию. Мы будем продолжать делать большие кочевые выставки", – отметил Серазиев.

О важности сотрудничества творческих людей из разных регионов сказала и тюменская художница Альфия Мухаметова. В пример она привела ежегодный международный арт-симпозиум в Елабуге, когда за несколько дней создаются талантливые работы. "Те многоточия, которые сегодня поставили два председателя союза художников, это начало нашей творческой жизни – обменной жизни. Мне хочется верить, вот такие интересные проекты станут регулярными. Пусть такие выставки обменные еще продолжаются. Вы делаете огромное дело!" – обратилась Альфия к организаторам проекта.

Картины, гостившие с начала года в Тюмени, теперь отправятся в путешествие по пяти городам Башкирии. Среди подаренных нашему музею картин есть произведения народных, заслуженных художников и деятелей России и Татарстана, а также молодых художников, которые еще не имениты, не имеют громких регалий, но уже широко известны публике. Эти полотна жители и гости города смогут увидеть в фондах музея, экскурсии туда проводятся регулярно.

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Тихонова Татьяна