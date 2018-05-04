В Тюменской области после укусов клещей в больницы обратились 155 человек

По данным Роспотребнадзора на 3 мая, в медучреждениях региона зарегистрировано 155 обращений по поводу присасывания клещей.
С конца марта случаи присасывания клещей отмечаются практически во всех районах Тюменской области. Наибольшее количество присасываний регистрируется в Тюмени — 45, в Ишиме — 31, Ялуторовском районе — 12. Случаев заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом не зафиксировано. В одном из сданных на исследование в лабораторию клещей был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза.
Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Тюменцы еще могут успеть привиться по ускоренной схеме, состоящей из двух прививок.
В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени ее оказывают в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.
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