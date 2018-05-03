В Тюмени пройдет курс открытых лекций по истории кино

13:44 03 мая 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: korydor.in.ua

14 мая в Школе перспективных исследований стартует открытый курс лекций Оксаны Булгаковой "История кино". Он проблематизирует альтернативные модели построения истории кинематографа на материале наиболее интересных фильмов разных стран и эпох.

Среди тем курса: история кино как история смены стилей (немецкий и французский экспрессионизм 1920-х годов) и история развития технологий, создание новых категорий для описания кинофеноменов (киножанры и кинозвезды), развитие киноформ в их связи с социальной историей, технологией и структурами производства (классический голливудский стиль, французская новая волна), история кино как история глобализации на примере феномена китайского кино.

Оксана Булгакова — профессор Университета Гутенберга в Майнце, окончила ВГИК в Москве. Она курирует новую совместную магистерскую программу СоцГума и Школы перспективных исследований ТюмГУ — "Цифровая культура и медийное производство".

Занятия будут проходить по понедельникам и четвергам в 19.00 и продлятся до 31 мая. Вход свободный, место проведения: ул. 8 Марта 2/1. Слушатели, регулярно посещающие лекции, получат сертификат о прохождении курса.

Теги: кино , лекция
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2018