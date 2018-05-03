Тюменка отсудила 800 тысяч рублей у больницы за лечение, приведшее к инвалидности

В Тюмени суд взыскал с ОКБ №2 в пользу пациентки более 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Согласно заключению экспертизы Минздрава России, при лечении женщины были допущены дефекты оказания медицинской помощи, в результате чего ей был причинен тяжкий и средний вред здоровью.

В августе 2012 года тюменку в экстренном порядке госпитализировали в ОКБ №2 с диагнозом механическая желтуха и желчекаменная болезнь. В тот же день ей сделали операцию по дроблению камней из протоков у желчного пузыря. Улучшения не наступило, поэтому была проведена повторная операция, дефектом которой стала перфорация печеночного протока. Из-за этого у женщины возник желчный перитонит, развилось инфицирование брюшной стенки и образовался свищ. Это в свою очередь привело к изменению внутрибрюшных органов и нарушению их работы. В больнице женщина перенесла еще несколько операций и была выписана в конце декабря 2012 года.

В январе 2013 года при обращении в поликлинику по месту жительства у тюменки из послеоперационной раны удалили пятисантиметровую дренажную трубку, оставленную врачами ОКБ №2. Спустя несколько месяцев женщина по своей инициативе обратилась в институт хирургии имени Вишневского, где медики нашли и удалили у нее еще одну забытую врачами трубку — на этот раз длиной 21 сантиметр.

После лечения в ОКБ №2 тюменка стала инвалидом второй группы, утрата трудоспособности составила 80%. В декабре 2016 года женщина подала в суд иск к больнице. Как сообщает областная прокуратура, экспертиза, проведенная Российским центром судебно-медицинской экспертизы Минздрава России, подтвердила вину медиков. В пользу тюменки было взыскано более 800 тысяч рублей.