Тюменские лагеря принимают отдыхающих круглый год

20:59 01 мая 2018
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cdn.tvc.ru
| Фото: cdn.tvc.ru

Профессиональные кадры и хорошая материальная база позволяеттюменским загородным лагерям принимать отдыхающих в течение круглого года. Ребят приглашают на Дни здоровья, активные выходные и, конечно, на веселые каникулы.

По информации пресс-службы губернатора, в неделю весенних каникул около 130 школьников принимал ОРЦ "Родник". Ребятам обеспечили содержательный отдых и заодно помогли укрепить здоровье после тяжелой третьей четверти.

Весенняя смена в  "Роднике" отличалась  художественно-эстетической направленностью  и называлась " В поисках полезных  увлечений".

Сочетание активного познавательного отдыха,  эффективных медицинских процедур, сбалансированного питания, занятий с психологом, купания в бассейне и прогулок на свежем воздухе, принесли положительный результат.  Ребята смогли пройти немало оздоровительных процедур: магнитотерапию,  аппаратный массаж, спелеотерапию, водолечение, ДЭНАС-терапию, лечебную физкультуру, разнообразные спортивные занятия.

Центр "Родник" смог также показать готовность к летнему сезону и свои возможности в воспитательной работе с детьми с прицелом на здоровый образ жизни.

Теги: лагерь
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