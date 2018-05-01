Тюменские лагеря принимают отдыхающих круглый год

Профессиональные кадры и хорошая материальная база позволяеттюменским загородным лагерям принимать отдыхающих в течение круглого года. Ребят приглашают на Дни здоровья, активные выходные и, конечно, на веселые каникулы.

По информации пресс-службы губернатора, в неделю весенних каникул около 130 школьников принимал ОРЦ "Родник". Ребятам обеспечили содержательный отдых и заодно помогли укрепить здоровье после тяжелой третьей четверти.

Весенняя смена в "Роднике" отличалась художественно-эстетической направленностью и называлась " В поисках полезных увлечений".

Сочетание активного познавательного отдыха, эффективных медицинских процедур, сбалансированного питания, занятий с психологом, купания в бассейне и прогулок на свежем воздухе, принесли положительный результат. Ребята смогли пройти немало оздоровительных процедур: магнитотерапию, аппаратный массаж, спелеотерапию, водолечение, ДЭНАС-терапию, лечебную физкультуру, разнообразные спортивные занятия.

Центр "Родник" смог также показать готовность к летнему сезону и свои возможности в воспитательной работе с детьми с прицелом на здоровый образ жизни.