Школьники Тюменского района представили свои исследования

Форум молодых исследователей "Шаг в будущее-2018" прошел в селе Успенка Тюменского района. Ребята доказали: чтобы всерьез заниматься исследованиями, не обязательно родиться в большом городе.

Ирина Ильченко, ученица 8 класса Московской средней школы, задалась вопросом "Кем быть?" и в связи с этим проанализировала, какие специальности востребованы в Тюменском районе.

В честь 95-летия Тюменского района на форуме "Шаг в будущее" в этом году работала секция "Юбилейная". Первое место здесь заняла Анна Шанаурова, ученица 9 класса Онохинской средней школы, с исследованием "История образования села Онохино". На втором -

Резеда Мухамедьярова, ученица 6 класса из деревни Янтык, рассказавшая про вклад ее семьи в развитие района. Третье место – у Виктории Колодезных, ученицы 7 класса Горьковской школы, утверждающей: "Мое село – России уголок".

Очень серьезные "разработки" у молодых аграриев Тюменского района. Лидер секции Даниэль Альмуков, ученик 5 класса из Каскары, изучил "Причины появления грибкового заболевания – фитофтороза – пасленовых культур на территории села Каскара".

Защищали свои проекты молодые ученые и исследователи перед профессиональным жюри, в которое вошли учителя, эксперты и консультанты из сферы АПК и Государственного аграрного университета Северного Зауралья. По итогам защиты проектов 23 работы рекомендованы для участия в областном этапе конкурса "Шага в будущее", который пройдет в ноябре 2018 года, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".