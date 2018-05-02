Тюменки участвуют в проекте по достижению заветной цели

В Тюмени стартовал проект "Girl power" в рамках кампании "Яверювбудущее". Он призван помочь молодым тюменкам добиться значимых целей в жизни.

В течение 21 дня для участниц проекта проводят обучающие мастер-классы, спортивные мероприятия, дают возможность осваивать различные навыки и писать об этом в блогах. В первом мероприятии приняли участие 45 молодых тюменок. Девушки сыграли в игру, в ходе которой познакомились друг с другом и узнали о желаниях, которые каждая из них хочет исполнить, а затем послушали лекцию Марии Синюковой о продвижении интеллектуального продукта в социальных сетях.

"Мир все больше стремиться к стиранию гендерных различий в профессиональной сфере. В пространстве интернета этих различий вообще почти нет. Надо просто обладать знаниями и активно идти к цели", – отметила Мария Синюкова.

Следующую встречу для участниц провела радиоведущая, автор курсов голоса и речи Мария Кондратович. Она рассказала девушкам о том, как избавиться от уральского говора и слов-паразитов, объяснила принципы успешного публичного выступления, пишет "Мой портал".

Узнать подробнее о проекте можно на официальной странице в социальных сетях.