Творческая молодежь представит Тюменскую область на Российской студвесне

Делегация Тюменской области в составе 119 человек из пяти вузов выступит на XXVI фестивале "Российская студенческая весна", который пройдет в Ставрополе с 15 по 20 мая. Победители получат денежные призы и смогут на льготных условиях попасть на молодежный образовательный форум "Таврида".

На фестивале в Ставропольском крае соберутся около 2 600 участников из 80 регионов страны. Они будут состязаться на 10 площадках по направлениям "Музыка", "Хореография", "Театр", "Журналистика", "Видео", "Оригинальный жанр" и "Региональные программы". В состав жюри войдут российские актеры театра и кино, хореографы и певцы, среди которых Егор Дружинин, Никита Высоцкий и группа "Пицца".

От Тюменской области на фестиваль отправятся 119 тюменских студентов из ТюмГУ, ТИУ, ТюмГМУ, Тобольского многопрофильного техникума и Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Руководитель дирекции Областной студенческой весны Юлия Каргаполова отметила, что главная цель - сформировать из победителей областного фестиваля одну большую творческую команду.

Так, обладателями золотых призов стали Анна Решетарь ("Эстрадный вокал"), театр нетрадиционной моды ArtShape, Алина Гумирова ("Художественное слово"), Виктория Цурикова ("Уличный танец"), студия пластики "Аврора", театральная студия "Лечу", студия оригинального жанра ИГиН, "Сову в студию" ("Интеллектуальные игры"), Breakfast Band ("ТВ-репортаж") и команда Тюменского индустриального университета "Верните мой 2007" ("Концертные программы"), пишет "Мегатюмень".