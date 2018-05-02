Тюменский госпиталь ветеранов войн назвали лучшим в России

Тюменский госпиталь для ветеранов войн получил диплом и кубок победителя в номинации "Доступность первичной специализированной медико-санитарной помощи" в рамках Всероссийского конкурса, приуроченного к 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Награждение проходило на V Всероссийском съезде геронтологов и гериатров с международным участием в Москве.

Главный врач госпиталя Альберт Юсупов отметил, что коллектив учреждения гордится признанием коллег. "Особенно важно, что оценивало нас не только профессиональное сообщество. В жюри конкурса были врачи, общественные деятели, представители социальных служб. Наша работа была в центре пристального внимания и тем важнее для нас эта награда", - подчеркнул руководитель.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, всего в работе Съезда принимали участие более 850 делегатов из 53 регионов России, а также представители ближнего зарубежья, Бельгии, Великобритании, Израиля, Италии, Сербии, Франции. Среди них - ведущие международные и российские эксперты в области геронтологии и гериатрии, главные специалисты-гериатры регионов России, представители служб социальной защиты населения, некоммерческих организаций, благотворительных фондов, социального бизнеса. Трехдневная программа включала 23 научных симпозиума по различным медицинским специальностям и отраслям.

