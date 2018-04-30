ГИБДД напоминает тюменским велосипедистам о безопасности на дорогах

19:59 30 апреля 2018
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newsprom.ru
| Фото: newsprom.ru

В Тюменской области стартовала социальная кампания #ВелоБезопасность, направленная на профилактику нарушений велосипедистов на дорогах.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, количество велосипедистов на дорогах области растет, а вместе с тем увеличивается количество ДТП с их участием.. В 2017 году в Тюменской области произошло 11 ДТП с участием велосипедистов, в которых восемь человек погибли, 107 травмированы.  Это больше, чем годом ранее, несмотря на то, что в областном центре обустраиваются велодорожки на улицах и в парковых зонах.

Профилактические мероприятия с велосипедистами проводятся в местах продажи велосипедов, в парках, скверах, на улицах, в образовательных учреждениях. Велосипедистам разъясняют правила дорожной безопасности, проводят с ними мастер-классы "По переходу – пешком!" на аварийных участках улично-дорожной сети. Рассказывают и о самом распространенном нарушении Правил дорожного движения - когда проезжую часть пересекают по пешеходному переходу верхом на велосипеде, а не переходят, спешившись с него.

Теги: безопасность дорожного движения , велосипеды , ГИБДД , ПДД
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