В селе Тугалово появится новая школа

В селе Тугалово Уватского района возводят модульную одноэтажную малокомплектную школу с дошкольным отделением. Также планируется строительство новых школ в Горнослинкино, правобережном Увате и Першино.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уватского района в новой школе Тугалово на площади 3,2 тыс. кв. м разместятся учебные кабинеты, универсальный кабинет-лаборатория для проведения занятий по физике и химии, буфет с обеденным залом, физкультурный зал с помещением снарядной для хранения спортивного инвентаря. На прилегающей территории появятся пешеходные дорожки и физкультурно-спортивная зона с площадкой для игры в волейбол и спортивным комплексом с универсальным спортивно-игровым оборудованием.

Отметим, старая деревянная школа в селе была построена в 1987 году, в ней учатся 18 детей с 1 по 9 классы. Детский сад посещают 8 малышей, пишет ИА "Тюменская линия".