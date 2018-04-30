Творческие проекты тюменцев могут претендовать на грант

В Тюмени продолжается прием заявок на конкурс грантов на реализацию творческих проектов "MyART". В отборе могут принять участие актёры, режиссёры, музыканты, художники, танцовщики, писатели и другие талантливые тюменцы.

Прием заявок продлится до 25 мая, а публичная защита проектов назначена на 29 мая. На поддержку проектов могут претендовать творческие сообщества и инициативные граждане осуществляющие свою деятельность на территории Тюменской области, любительские и самодеятельные коллективы.

В этом году организаторы расширили список направлений конкурса: к уже имеющимся фестивальным, гастрольным, образовательным, экспозиционным и издательским добавили музыкальные и социально-культурные проекты, пишет "Мой портал".

Общий грантовый фонд конкурса на реализацию творческих проектов "MyART" составит 2 млн. рублей. Каждый участник может претендовать на сумму от 50 до 500 тыс. рублей. Узнать подробности можно по телефону: (3452) 51-38-51.