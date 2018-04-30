Социально ориентированные НКО Тюменской области могут получить льготное имущество

Социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) Тюменской области, которые действуют более года, смогут получить государственное имущество в аренду или безвозмездное пользование. Основные критерии получения поддержки – результативность деятельности и степень нуждаемости в имуществе.

О получении имущественной поддержки СО НКО рассказала представитель регионального департамента имущественных отношений региона Алена Ивлева на Координационном совете по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

В декабре 2017 года вышло постановление правительства Тюменской области, определяющее порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня государственного имущества Тюменской области, которое может быть предоставлено в пользование СО НКО. Документ находится в свободном доступе в Интернете.

"СО НКО могут претендовать на госимущество в рамках конкурса. Главными критериями для выявления победителей будут результативность и продолжительность деятельности, а также степень нуждаемости в имуществе. Так, организациям, которые существуют на протяжении периода от 1 до 5 лет, имущество будет передаваться в аренду с льготой 80% от рыночной стоимости. СО НКО, существующие более 5 лет, смогут получить имущество в безвозмездное пользование", - сообщила Алена Ивлева.

Перечень имущества для предоставления СО НКО находится на стадии формирования и будет утвержден не позднее 1 июня текущего года. В него в большей части войдет движимое имущество, которое пройдет процедуру рыночной оценки. После чего на портале правительства Тюменской области появится извещение о возможности подачи заявления на предоставление имущества. Прием и оценка заявлений будет осуществлять департамент социального развития региона в течение 30 рабочих дней. Договоры об аренде и безвозмездном пользовании

госимуществом будут заключаться сроком на 5 лет, пишет "Тюменская область сегодня".