Жители Нижнетавдинского района перечисляют средства в фонд помощи ветеранам

Администрация Нижнетавдинского района, образовательные учреждения, предприятия и бизнесмены, а также неравнодушные жители перечисляют средства в районный фонд "Благодарения победителей", который направит их на поддержку ветеранов войны и семей погибших.

Акция традиционно проходит ко Дню Победы. Как рассказала совета ветеранов войны и труда Людмила Буйносова, деньги используют, чтобы привести в порядок места захоронения ветеранов войны, а также на покупку бытовой техники и ремонт жилья ветеранов и их семей.

"В активе районного совета ветеранов войны и труда состоит 57 участников из 42 ветеранских организаций района. Среди более пяти тысяч ветеранов (пенсионеров) - два участника войны, житель блокадного Ленинграда, узник концлагеря для малолетних, 300 участников трудового фронта, 209 ветеранов боевых действий локальных войн", - сообщила Людмила Буйносова.

По данным на конец апреля, в фонд "Благодарения победителей" внесли добровольные пожертвования 30 учреждений района. Кроме того, школьники готовят к празднованию 73-летия Победы открытки с поздравлениями, которые разнесут ветеранам и труженикам тыла по домам. Также нижнетавдинские ученики помогают старикам привести в порядок придомовые участки. 3 мая в районном Доме культуры состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. После концерта пройдет чаепитие для участников праздника, пишет "Тюменская область сегодня".