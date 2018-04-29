Воспитанники тюменского "Острова Детства" займутся экологией

Этим летом, в дополнение к основным событиям смены в тюменском детском оздоровительном центре "Остров Детства", появится специальный "Эко-отряд", в котором ребята будут заниматься изучением экологических проблем региона и участвовать в проектах, направленных на их решение, рассказали в пресс-службе губернатора.

С участниками "Эко-отряда" будут заниматься интересные педагоги, их ждет работа в мини-лаборатории со студентами ТюмГУ, мастер-классы и дискуссионные клубы. "Эко-отряд" ориентирован на развитие и популяризацию направления "Юные экологи" Российского движения школьников в Тюменской области.

Ещё одна новинка этого лета: "Кемпинг-отряд". Программа его деятельности связана с вовлечением детей в активную туристскую деятельность. Ребята познакомятся с двумя наиболее популярными и развивающимися в нашем регионе видами туризма: пешего и водного. Они получат базовый набор знаний, умений и навыков, необходимых для такого рода занятий.

Перед началом летних смен, 22 апреля, лагерь "Остров Детства" показал свою готовность на традиционном празднике. Основное его событие - командная игра с несколькими этапами ("Спорт", "Интеллект", "Творчество"). Гости лагеря тоже не скучали: приняли участие в родительском квесте, смогли по достоинству оценить многочисленные сюрпризы, тематические площадки и вкусные угощения.