Тюменские школьники побывали колледже водного транспорта

В рамках весеннего этапа всероссийской акции "Неделя без турникетов" старшеклассники тюменской школы №15 посетили колледж водного транспорта.

Первая встреча была посвящена развитию транспортной инфраструктуры порта Сабетта.

Как сообщают "Аргументы и Факты – Западная Сибирь", в колледже обучается более 50 юных ямальцев, большая часть студентов, находясь на плавательной практике, участвуют в перевозке грузов по Обской и Тазовской губе в порт Сабетта, Новый порт, Тазовское, Уренгой.

Руководитель многофункционального центра прикладных квалификаций Тюменского колледжа водного транспорта Юрий Емеленко показал ребятам текущую судоходную обстановку в порту Сабетта через систему AIS, которая представляет собой карту движения судов в реальном времени.

Юрий Владимирович рассказал о значении водного транспорта для Ямала. Территория автономного округа изобилует водными путями, во многие поселки летом можно добраться только по воде. Бюджетная поддержка пассажирских перевозок и многофункциональность речного транспорта определяют высокий спрос среди жителей округа, его гостей и предприятий.

Подведя итог своего выступления, он отметил, что будущее ямальского флота связано с освоением нефтегазовых месторождений Арктического шельфа, строительством морских портов, охраной водных биоресурсов.

Геннадий Андреевич рассказал о том, как в середине шестидесятых годах началось активное развитие речного флота на Ямале, с какими трудностями приходилось сталкиваться речникам. Стоит отметить, эти трудности сопровождают речников и сейчас: это сложные климатические условия, оторванность от дома на протяжении длительного времени. Разница лишь в том, что тогда связаться с родными было гораздо сложнее и стоянки были реже, многих населенных пунктов не было или они только начинали строиться.