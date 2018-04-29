Армизонский район делает ставку на рапс и овес

Аграрии Армизонского района Тюменской области готовы к началу посевной. Однако в этом году, учитывая стоимость зерна, предпочтение отдадут рыночно-выгодным культурам – рапсу, ячменю и овсу, пишет "Тюменская область сегодня".

"Важно не только вырастить полновесный урожай, но и выгодно продать его, – говорит первый заместитель главы района Алексей Филиппов. – В регионе и районе есть рынок сбыта – эффективно развивается животноводство".

Организация весеннего посева предъявляет высокие требования к машино-тракторному парку. В зимний период было определено количество узлов и агрегатов подлежащих ремонту и потребность запасных частей на их восстановление. Ныне техника готова обеспечить высокое качество посевной компании и в кротчайшие сроки.