Армизонский район делает ставку на рапс и овес

Аграрии Армизонского района Тюменской области готовы к началу посевной. Однако в этом году, учитывая стоимость зерна, предпочтение отдадут рыночно-выгодным культурам – рапсу, ячменю и овсу, пишет "Тюменская область сегодня".
"Важно не только вырастить полновесный урожай, но и выгодно продать его, – говорит первый заместитель главы района Алексей Филиппов. – В регионе и районе есть рынок сбыта – эффективно развивается животноводство".
Организация весеннего посева предъявляет высокие требования к машино-тракторному парку. В зимний период было определено количество узлов и агрегатов подлежащих ремонту и потребность запасных частей на их восстановление. Ныне техника готова обеспечить высокое качество посевной компании и в кротчайшие сроки.
"Весной после схода снега пахотный слой насыщается влагой. Однако в солнечные и ветреные дни он уплотняется и теряет влагу, а каждый упущенный день весеннего закрытия влаги на полях зяби приводит к недобору до двух центнеров с гектара, – отмечает Алексей Филиппов. – Поэтому техника в поле выйдет уже в апреле, а к посеву традиционно приступим в первой декаде мая".
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