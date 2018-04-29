Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Тюменском районе

Более 10 тысяч лент уже роздано в рамках акции "Георгиевская ленточка" стартовала в Тюменском районе. Раздача первых лент началась в Успенке и Перевалово, затем в Червишевском, Онохинском муниципальном образовании, в поселках Боровский и Андреевский, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

Ношение ленточки многие рассматривают как благодарность людям, отдавшим все для фронта, как знак уважения к ветеранам. С 1943 года лента украшала Орден Славы, а с 1945 года – медаль "За победу над Германией".

Приветствуя участников акции, заместитель главы Тюменского района Ольга Зимина сказала, что акция "Георгиевская ленточка" проводится в стране с 2005 года и к ней уже присоединились десятки стран по всему миру.

"В преддверии праздника Великой Победы эта ленточка напоминает нам о стойкости и мужестве наших родных и близких, о тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Будем достойны их подвига!", - отметила она.

Добавим, что в Тюменском районе сейчас проживают всего 23 участника Великой Отечественной войны. Председатель районного Совета ветеранов "Столичного" Татьяна Вавилова утверждает: "Они окружены заботой и вниманием родных, ветеранских организаций, молодежи района".