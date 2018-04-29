Весной цвет мобильного настроения уральцев – синий

МегаФон

Уральцы стали чаще покупать яркие смартфоны. Самыми популярными цветами в мобильной жизни свердловчан стали голубой и синий. По данным "МегаФона", такие девайсы с начала весны приобрел каждый десятый покупатель в салонах связи оператора, что почти в два раза чаще, чем годом ранее.

На мобильные предпочтения уральцев могли повлиять хит Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий", который за месяц набрал двести тысяч запросов в поисковике Яндекса, наступление весны, желание поскорее отправиться в отпуск на море и широкий ассортимент таких телефонов в салонах "МегаФона".

Посетителям точек собственного ритейла оператора и витрин виртуального магазина доступно свыше 40 моделей смартфонов в небесных оттенках.

Уральцы предпочитают украшать свою жизнь такими гаджетами в понедельник – это самый популярный день недели для покупок цветных девайсов. Меньший интерес к ним проявляется в выходные. Чаще других за такими гаджетами приходят женщины.

"Мобильный телефон постоянно с нами. Он часть жизни и, несомненно, влияет на настроение. Поэтому наша задача – предоставить широкий ассортимент оборудования, где каждый найдет вариант по душе. Лидируют сейчас помимо чёрного и серебряного – цвет моря и неба. Такой гаджет можно встретить в 2,5 раза чаще красного и в 20 раза чаще желтого", – отмечает директор "МегаФон Ритейл" Алексей Быков.

На рынок активнее других выводят синие и голубые телефоны компании Samsung и Huawei. Помимо гаджетов можно также выбрать крышки, гарнитуры, внешние аккумуляторы, дата-кабели, наушники, компьютерные мышки и футляры.