По программе переселения соотечественников Тюменская область примет более двухсот человек

В 2018 году в регионе планируют принять не менее 232 человек, относящихся к участникам программы по переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом.

В настоящее время в наш регион уже переехало 89 человек. Соотечественники выбирают для проживания различные сельские территории региона — от Казанского до Уватского района. Наибольшее число людей с начала года переселилось в Заводоуковский городской округ, Ишимский и Исетский муниципальные районы.

Чтобы стать участником программы, соотечественник должен обладать профессией, востребованной в выбранной для трудоустройства и проживания территории вселения, а также иметь возможность постоянного или временного жилищного обустройства на соответствующей территории.

На сегодняшний день востребованными в территориях вселения являются вакансии врачей различных специализаций, фельдшеров, фармацевтов, педагогов, агрономов, инженеров, ветеринарных врачей, зоотехников, электромонтеров и других квалифицированных специалистов. Эти вакансии длительное время не заполняются работниками из числа местного населения, сообщают в областном департаменте труда.