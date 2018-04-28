Тюменские школьники изобрели кибербиодворника Валеру

Шестиклассникам Тюменской физико-математической школы предложили ответить на вопрос, какие профессии будут востребованы в стране и регионе в 2035 году. В ходе деловой игры от проекта "Я верю в будущее" ребята придумали генератора новых профессий, программиста-эколога, биохимика и кибербиодворника Валеру - по одной профессии от каждой команды.

Помимо названия, детям предложили придумать компетенции будущих специалистов, предметам и оборудование, которое потребуется для выполнения профессиональных задач и так далее.

Так чем же будут заниматься будущие профессионалы?

Кибербиодворник Валера будет выращивать клетки, способные выполнять за людей всю физическую работу, а возможно, и позитивно влиять на человеческие организмы, освобождая или защищая их от инфекций и микробов.

Генератор новых профессий готов решать все проблемы человечества путем создания новых специальностей.

Биохимик будет способен делать человеческие органы и создавать жизнь в космосе.

Программист-эколог займется созданием роботов-уборщиков. "Чтобы он мог работать круглосуточно, у него есть энергетик будущего и еще супер-халат, помогающий от всего изолироваться. Также у него есть клавиатура без символов. Чтобы на ней работать, ему нужны видеоочки, которые отображают символы. Так что никто не видит, что он печатает, кроме него самого. По-моему, гениально! Его миссия – создавать роботов, которые будут защищать природу. Программист-эколог заполняет сердца роботов добром и счастьем, он умеет разжигать в них энтузиазм, чтобы им хотелось очищать улицы городов, леса и океаны от мусора", – рассказал представитель команды Константин Захарченко.

В ходе деловой игры им удалось не только потренировать воображение, но и проработать причинно-следственные связи, задействовать логику. Возможно, кто-нибудь из них уже сейчас задумается о будущей профессии.

"Наши дети – как раз те, которым и предстоит через 10-15 лет определить будущее Тюменской области – этакого локомотива экономики всей страны. Возможно, это поможет им придумать и определить для себя те профессии, которых пока нет, но они появятся буквально через 5-7 лет", - прокомментировал мероприятие замдиректора по научно-методической работе Физико-математической школы Денис Трушников.

Отметим, для проведения игры ФМШ выбрана неслучайно. Обучение в школе ведется на высоком научном уровне. "Изюминкой нашего учебного плана является нейропилотирование – создание устройств, которые помогают без джойстиков и клавиатуры управлять роботами. Есть настоящая 3D-робототехника, где нужно самим придумать детали для робота, отлить их, собрать экспонат, заставить его двигаться. И еще есть биоинженерия и биотехнологии. В нашей школе это изучается с 7-го класса", - рассказал Трушников.

Проект "Я верю в будущее" посвящен мечтам жителей области, он помогает визуализировать желания, сформулировать цели и попытаться их реализовать. Сейчас уже более 3 тысяч тюменцев составили карты желаний на сайте "Яверювбудущее.рф".