Валерий Фальков: качественный отбор кадров – одна из важнейших задач в образовании

Отбор кадров стоит в ряду наиболее важных задач, способствующих самому главному – качественному образовательному процессу и созданию условий для научных исследований. Об этом, комментируя итоги XI съезд Российского союза ректоров в Санкт-Петербурге, заявил ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.
По информации управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, участие в съезде приняли более 500 руководителей отечественных и зарубежных вузов. С приветственным словом к участникам обратился президент Российской Федерации Владимир Путин.
"По всей стране вузы и университеты призваны стать центрами развития технологий и кадров, настоящими интеллектуальными локомотивами для отраслей экономики и наших регионов. Вокруг высших учебных заведений должны формироваться сообщества людей, увлеченных идеями технологического прорыва", – сказал президент.
Особый акцент глава государства сделал на концентрации ресурсов по поддержке талантливых, целеустремлённых исследователей и преподавателей.
"Важно создать такие условия, чтобы лучшие отечественные и зарубежные, прежде всего молодые, учёные, перспективные выпускники вузов, конечно же, стремились работать в российской высшей школе", - отметил он.
Владимир Путин также указав также на необходимость внедрения современных подходов к формированию единого образовательного пространства, отметив, что у молодых людей должна быть возможность получать знания и навыки из разных областей.
"А для этого нам, конечно, нужно снимать границы между разными уровнями системы образования, то есть: одаренный школьник, например, сможет проходить вузовскую программу, участвовать в исследованиях наряду с аспирантами, а студент колледжа – осваивать курсы прикладного бакалавриата", – уверен президент.
"Тюменский государственный университет уверенно встраивается в заданный Президентом вектор развития научно-образовательной политики. При активной поддержке регионального правительства реализуется Проект 5-100, в рамках которого идет модернизация образовательной деятельности на основе индивидуализации учебных программ", − прокомментировал ректор ТюмГУ Валерий Фальков.
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