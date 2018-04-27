Валерий Фальков: качественный отбор кадров – одна из важнейших задач в образовании

Отбор кадров стоит в ряду наиболее важных задач, способствующих самому главному – качественному образовательному процессу и созданию условий для научных исследований. Об этом, комментируя итоги XI съезд Российского союза ректоров в Санкт-Петербурге, заявил ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.

По информации управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, участие в съезде приняли более 500 руководителей отечественных и зарубежных вузов. С приветственным словом к участникам обратился президент Российской Федерации Владимир Путин.

"По всей стране вузы и университеты призваны стать центрами развития технологий и кадров, настоящими интеллектуальными локомотивами для отраслей экономики и наших регионов. Вокруг высших учебных заведений должны формироваться сообщества людей, увлеченных идеями технологического прорыва", – сказал президент.

Особый акцент глава государства сделал на концентрации ресурсов по поддержке талантливых, целеустремлённых исследователей и преподавателей.

"Важно создать такие условия, чтобы лучшие отечественные и зарубежные, прежде всего молодые, учёные, перспективные выпускники вузов, конечно же, стремились работать в российской высшей школе", - отметил он.

Владимир Путин также указав также на необходимость внедрения современных подходов к формированию единого образовательного пространства, отметив, что у молодых людей должна быть возможность получать знания и навыки из разных областей.