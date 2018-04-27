В Тюмени скончалась руководитель котокафе "Мурка и Васька". Горожан просят приютить животных

В Тюмени прекращает работу котокафе "Мурка и Васька". Его руководитель Ирина Карпова скончалась сегодня ночью после продолжительной болезни. Об этом сообщается в группе кошачьего приюта "Вконтакте"

"Как бы это ни было печально признавать, но заменить Ирину на посту руководителя приюта невозможно. Средства на оплату аренды закончились, деньги на корм вот-вот на исходе. Приют "Мурка и Васька" закрывается, и теперь видимо навсегда. В связи с этим мы вынуждены обратиться ко всем, кому небезразлична судьба кошек, проживающих в приюте. Аренда помещения приюта оплачена до 6 мая. Мы просим всех, у кого есть возможность, приютить у себя дома кого-нибудь из наших пушистых воспитанников!", — говорится в записи сообщества.

"Мурка и Васька" — это приют для кошек, работающий по принципу тайм-кафе, куда все желающие могут прийти, чтобы провести время с животными. Он открылся в 2017 году в помещении на Лесобазе, в марте этого года приют переехал в новый дом и теперь располагается по адресу улица Харьковская, 85а. Зооволонтеры и ветеринары "Мурки и Васьки" содержат, кормят, лечат и выхаживают питомцев, после чего помогают им обрести новую семью.