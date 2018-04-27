Пациент, у которого на снимке пропустили туберкулез, отсудил у больницы 75 тысяч рублей

Компенсацию морального вреда суд взыскал с Областной больницы №12 (Заводоуковск) в пользу жителя села Упорово.

В сентябре 2015 года мужчина обратился в филиал медучреждения в своем населенном пункте с жалобами на кашель и плохое самочувствие. По результатам флюорографии ему был выставлен диагноз под вопросом: бронхит и трахеит, а также выдано заключение о необходимости дополнительного обследования. Однако больница не направила мужчину на дообследование.

В феврале 2016 года в Областном противотуберкулезном диспансере у него обнаружили туберкулез правого легкого. Как оказалось, заболевание было зафиксировано еще на снимках 2015 года.

В апреле 2017-го мужчина обратился в Заводоуковский районный суд с иском о взыскании с больницы компенсации морального вреда. В его пользу было взыскано 50 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда и штраф в размере 25 тысяч рублей за неудовлетворение его требований в добровольном порядке .

Больница обжаловала решение в Тюменском областном суде, однако, как сообщает областная прокуратура, там решение Заводоуковского районного суда было оставлено в силе.