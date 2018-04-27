В Тюмени остановят работу ТД "Центральный"

В Тюмени суд вынес постановление о приостановлении работы торгового дома "Центральный". В ходе проверки объекта было выявлено около сотни нарушений требований пожарной безопасности. Прокуратура потребовала запретить эксплуатацию здания до устранения нарушений, среди которых неисправность системы автоматического пожаротушения, загроможденные оборудованием и манекенами пути эвакуации, недоступность прохода к запасному эвакуационному выходу на одном из этажей из-за перепланировки.

Центральный районный суд Тюмени рассмотрит иск прокуратуры и вынесет окончательное решение 14 мая. Нынешнее приостановление деятельности признанного небезопасным ТД "Центральный" — предварительная мера, которая будет действовать до вступления в силу судебного решения.

Иск о запрете эксплуатации здания до устранения нарушений обращен к 253 собственникам помещений торгового дома и ООО "Управляющая компания "Центр", обслуживающему здание. Как сообщает областная прокуратура, ранее в отношении управляющей компании было возбуждено административное дело по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ей был назначен штраф в 200 тысяч рублей.