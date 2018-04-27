Топ мероприятий в Тюмени на выходные с 28 апреля по 2 мая

Впереди длинные первомайские выходные. Различные культурные площадки города предлагают тюменцам провести эти дни активно. Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" подробно расскажет о предстоящих мероприятиях.

Выставка "Передвижники. Русский реализм"

В экспозиции представлено 28 работ известных российских художников из фондов ТМПО: И. Е. Репина, А. К. Саврасова, К. Е. Маковского, И. И. Шишкина, А. М. Васнецова и др.

Художники в своих картинах отражали насущные проблемы современности, жизнь русской деревни, историю России, родную природу, создали галерею портретов русских писателей, композиторов, общественных деятелей, своих коллег художников. Содержание их работ, как и творческий метод реализм, были близки и понятны простому народу. Все подробности в группе.

Когда: до 5 июля

Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20)

Стоимость: 100 рублей

Бесплатная ярмарка | Freemarket

ФРИМАРКЕТ для того, чтобы: перестать ходить по магазинам, а в это время встретиться с друзьями; сделать, что умеешь; получить что-то в подарок; вынести из дома ненужное не на помойку, а передать в хорошие руки; найти что-то полезное для себя. И всё — бесплатно.

Когда: 28 апреля с 15:00 до 18:00

Где: Дом танцев (ул. Ирбисткая 6, вход в подвал со двора).

Участие бесплатное!

Вечеринка CROMULENT

Массовая молодежную вечеринку с таинственным названием. Если хочешь прочувствовать бурю эмоций и отлично провести время — позаботься о покупке билетов сейчас.

Когда: 28 апреля с 22:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. максима Горького, 44/3)

Стоимость: 200 рублей

Сольный концерт рок-группы Авалон

Более полутора часов прекрасной музыки, завораживающего вокала, электричества, драйва и эмоций!

Когда: 28 апреля в 19:00

Где: Rocketa club (ул. Мурманская, 35)

Стоимость: 200–300 рублей

Большой апрельский квартирник

И по совместительству фестиваль авторской песни (не путать с бардами). Приглашаются молодые дарования с большущим творческим потенциалом. Если у тебя накопилась целая стопка своих песен, то есть возможность не просто их показать честнОму народу, а ещё и получить утвердительную оценку профессионального жюри.

Когда: 28 апреля в 20:00

Где: cover-pub "Ё-бург" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

Стоимость: 200 рублей

Dance walking Tyumen

Просто приходи и танцуй в компании единомышленников прямо на улицах города, танцуй как хочешь и как умеешь. Очень раскрепощает. Все подробности на странице мероприятия.

Когда: 28 апреля в 18:45

Где: сквер Славянский

Участие бесплатное!

Юбилей диджей бэнда "Антресоли"

В апреле 2008-го компания диджеев, любителей соул-грув культуры стала собираться и играть любимую музыку по воскресеньям в небольшом баре, и это стало называться "Воскресные Антресоли"... Празднуем в классическом dj’s-составе: Mosquito, Reshet, Doobee, Skin, Yoom.

Когда: 28 апреля в 22:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный!

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