Водитель заплатит сбитой школьнице 75 тысяч рублей

Компенсацию морального вреда выплатит водитель школьнице из Ишима, которую сбил на пешеходном переходе.

ДТП случилось в апреле 2017 года на улице Большой Садовой. Житель деревни Зырянка Ишимского района на автомобиле "Жигули" сбил 12-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ей был причинен легкий вред здоровью. Мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 2,5 тысячи рублей.

В июле 2017 года мать школьницы обратилась с иском о взыскании морального вреда в Ишимский городской суд. В сентябре в пользу школьницы было взыскано 75 тысяч рублей. В ответ водитель подал жалобу в Тюменский областной суд, в которой просил уменьшить размер компенсации, однако, как сообщает областная прокуратура, на днях в удовлетворении жалобы ему было отказано.

По данным ГИБДД, с начала этого года в Тюменской области на пешеходных переходах были сбиты 13 детей.