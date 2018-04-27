С начала года из Тюменской области выдворили более двухсот мигрантов

В 2018 году тюменскими судебными приставами за пределы Российской Федерации было выдворено 209 мигрантов.
В апреле эту меру применили к 36 иностранным гражданам стран Средней Азии, Азербайджана, Турции и Молдавии. Основной сферой деятельности нелегальных мигрантов остается работа на строительных площадках.
"Гражданин Молдавии поведал судебным приставам свою историю: несколько лет назад он приехал в Россию в гости к сослуживцам и сам не ожидал, что последующие годы проведет в Тюмени. Товарищи оказались очень гостеприимными и с радостью принимали иностранца у себя", — рассказывают в пресс-службе УФССП по Тюменской области.
Нелегально пребывающие на территории РФ мигранты были доставлены в Центр временного содержания иностранных граждан, после чего под контролем судебных приставов принудительно препровождены в свои государства.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru