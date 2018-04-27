С начала года из Тюменской области выдворили более двухсот мигрантов

В 2018 году тюменскими судебными приставами за пределы Российской Федерации было выдворено 209 мигрантов.

В апреле эту меру применили к 36 иностранным гражданам стран Средней Азии, Азербайджана, Турции и Молдавии. Основной сферой деятельности нелегальных мигрантов остается работа на строительных площадках.

"Гражданин Молдавии поведал судебным приставам свою историю: несколько лет назад он приехал в Россию в гости к сослуживцам и сам не ожидал, что последующие годы проведет в Тюмени. Товарищи оказались очень гостеприимными и с радостью принимали иностранца у себя", — рассказывают в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Нелегально пребывающие на территории РФ мигранты были доставлены в Центр временного содержания иностранных граждан, после чего под контролем судебных приставов принудительно препровождены в свои государства.