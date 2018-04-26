Тюмень за день: 26 апреля

На открытии Музея семьи Николая II в Тобольске побывали родственники последнего императора

В Тобольске сегодня, 26 апреля, состоялось торжественное открытие Музея семьи императора Николая I. Первыми на экскурсии побывали родственники последнего императора в сопровождении губернатора Тюменской области.

Тюменцев приглашают отметить майские праздники с советским колоритом

Длительные майские праздники при не самой теплой весне – самое время отвлечься от работы, расслабиться и предаться приятной ностальгии в доброй атмосфере Советского союза. Окунуться во времена СССР, а заодно и в теплую воду тюменцы могут в банно-помывочном комбинате "ИльичЪ" при ресторанно-гостиничном комплексе-музее "Дом Пионеров".

Тюменцам предлагают присоединиться ко "Дню посадки леса"

Региональная акция "День посадки леса" пройдет в Тюменской области 19 мая. К участию в ней приглашены студенты, школьные лесничества, органы исполнительной власти, волонтеры, представители силовых структур, научных и общественных организаций. Присоединиться ко "Дню посадки леса" могут все желающие.

В Тюмени пройдут состязания среди пони-клубов

Областные соревнования среди пони-клубов состоятся 27 и 28 апреля на базе конноспортивного клуба "Олимпия". В них примут участие около 30 пар (юный всадник и пони)

Владимир Якушев: чтобы удержать молодежь в регионе, нужно создать комфортную среду для развития и жизни

Трансформация российского человеческого капитала стала темой очередных Губернаторских чтений в Тюмени. По словам Владимира Якушева, для региона это актуальный вопрос. "То, что сегодня главное – не нефть, не золото, а мозги, с этим никто не будет спорить", - подчеркнул глава региона и напомнил, что большая часть недавнего доклада-отчета о работе регионального правительства за 2017 год как раз посвящена этой теме.