Тюменские автоинспекторы дежурят на наиболее аварийных пешеходных переходах

В Тюмени усилен контроль за соблюдением водителями правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов. В первую очередь автоинспекторы несут службу на аварийно-опасных пешеходных переходах. В областном центре в этом году дети стали участниками ДТП на нерегулируемых пешеходниках на ул. Обдорской, 5, ул. Широтной, 32, ул. 50 лет ВЛКСМ, 107, ул. Ямской, 22, ул. Олимпийской, 97, ул. Казачьи Луга, 1, ул. Щербакова, 88, сообщает Госавтоинспекция.

Очередное ДТП на пешеходном переходе произошло во вторник, 24 апреля, на ул. Республики, 218. Там автомобилем "Дэу Нексия" был сбит 11-летний школьник. С начала года В Тюменской области 13 детей были сбиты на пешеходных переходах, 8 из них — в областном центре.

ГИБДД рекомендует водителям заранее предпринимать меры безопасности, подъезжая к пешеходным переходам. Чтобы не стать жертвой ДТП, пешеходам нужно обязательно убедиться, что водитель пропускает людей на пешеходном переходе; при переходе проезжей части по пешеходному переходу нужно постоянно держать ситуацию под контролем, не пользуясь при этом мобильным телефоном, другими гаджетами и наушниками. Чтобы водитель успел среагировать, дорогу нужно переходить шагом, а не бегом, и обязательно спешиться с велосипеда и перевести его пешком по переходу.