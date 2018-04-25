Работа в Израиле: перспективы для россиян

Израиль – один из самых благоприятных вариантов трудовой миграции россиян. В этой стране традиционно позитивно относятся к русскоязычным людям, и на постоянной основе имеется множество открытых вакансий в самых различных сферах деятельности и с хорошими условиями труда. Не говоря уж о том, что израильское общество весьма доброжелательно и обладает уникальной культурой, а о подобном теплом климате с близостью чистого моря жителям большинства регионов России остаётся только мечтать.

В первую очередь, в Израиле для работы на крупных современных заводах востребованы представители профессий разного уровня подготовки. Это каменщики, плиточники, сварщики, упаковщики, водители с категорией "С", охранники, а также руководители производством. Есть нужда в работниках и в крупных сетевых супермаркетах, где с радостью примут на работу не только продавцов, водителей, грузчиков, но и консультантов и даже руководителей филиалов. Свободна ниша работников клининговых компаний, а также гувернанток и нянь с проживанием. И это – далеко не полный перечень профессий.

Бытующее мнение о том, что в трудовой миграции можно добиться лишь должности чернорабочего низшего уровня, – не более чем миф. На практике всё зависит от уровня профессиональной подготовки, теоретических и практических знаний, образования, уровня владения иностранным языком. Причем минимальный начальный заработок трудового мигранта в Израиле составит от 2000$ в месяц.

Но какую бы профессиональную отрасль вы ни выбрали, первоочередным делом при трудовой миграции в Израиль, как и в любую другую страну, остается оформление всех необходимых документов. Решить этот вопрос самостоятельно, а также выбрать наиболее удобную именно вам программу переселения непросто без помощи специалистов.

Разобраться с оформлением документов для трудовой миграции в Израиль без лишней волокиты помогут в международном агентстве по вопросам иммиграции "BetterLife". Квалифицированные юристы, переводчики, адвокаты и нотариусы помогают в индивидуальном порядке оформить документы, оказывают консультации, сопровождают процесс переезда и оказывают помощь в трудоустройстве в Израиле.

И самое главное – в результате вы получите не просто визу, дающую право на легальное пребывание на территории Израиля, но и статус полноправного гражданина страны. Более подробную информацию о работе в Израиле, а также анкету заявки на индивидуальный подбор рабочего места вы найдете на сайте агентства по вопросам иммиграции "BetterLife" (http://betterlife.help/rabota/izrail/).

