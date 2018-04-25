Тюмень за день: 25 апреля

Фото Сергея Бушуева

Участок улицы Кулибина в Тюмени временно перекрыли

До 7 мая в областном центре ограничено движение транспорта на улице Кулибина в районе дома №17. По информации городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, там выполняются аварийные работы по ремонту подземных коммуникаций.

Культурная афиша Тюмени на май: спектакли, концерты и комедийное шоу

В мае артисты порадуют тюменцев разнообразными спектаклями, концертами разных стилевых направлений и комедийным шоу от звезд "Comedy Club". Подробнее – в Топе самых интересных событий, представленном Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "АфишаТюмень".

В Тюмени пройдет "Турнир трех наук"

Региональный этап федерального проекта "Турнир трех наук" состоится в ТюмГУ с 27 по 29 апреля. Его участниками станут студенты вузов со всего Уральского федерального округа.

В Тюмени назвали победителей областной Студвесны

Официальное закрытие фестиваля началось уличным "творчески распустившимся" перфомансом от участников фестиваля. На интерактивных площадках направлений Студвесны зрители смогли стать частью фестиваля: участвовали в театральных мини спектаклях, примеряли модные образы, проверяли свою эрудицию в интеллектуальных играх, демонстрировали свои вокальные способности у открытого микрофона, соревновались в танцевальных баттлах. Также гости финального шоу создали арт-объект "Куб творчества", где вспоминали свои студенческие годы и делились впечатлениями.

Жители Рязанской области смогут получать нейрохирургическую помощь в ФЦН Тюмени

Перспективы взаимодействия Федерального центра нейрохирургии в Тюмени и медицинских учреждений Рязанской области обсудили во время рабочей встречи – совещания, организованной министерством здравоохранения Рязанской области.