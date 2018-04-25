Александр Пересторонин: Медиафорум ОНФ дал толчок к решению региональных вопросов

По итогам медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", проводимого под эгидой ОНФ, президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, которые касаются как профессиональных тем, так и вопросов, которые возникают в регионах. По мнению сопредседателя регионального отделения ОНФ в Тюменской области Александра Пересторонина, это реальное движение навстречу решению обозначенных проблем и реализации предложенных инициатив.

Так, президент поручил Правительству РФ до 1 июля рассмотреть целесообразность определения обязательного общедоступного телеканала для каждого муниципального образования, предложить изменения в законодательство для обеспечения технической возможности приёма сигнала обязательных общедоступных теле- и радиоканалов для жителей населённых пунктов, расположенных вне зоны эфирного наземного вещания, а также для малоимущих граждан.

Также поручено разработать дополнительные меры, направленные на поддержку средств массовой информации, специализирующихся на производстве и распространении продукции для детей и подростков.

"В Тюменской области активно ведется работа по развитию медиаобразования, повышению статуса школьных СМИ. На протяжении нескольких лет действовала Медиашкола, где подростки могли познакомиться с профессией журналиста и попробовать свои силы в этом направлении. Что примечательно, многие из них проявили себя в молодежных и школьных СМИ, а затем поступили в вузы и уже сейчас продолжают профессионально развиваться. Другие не связали свою жизнь с журналистикой, но научились работать с информацией, правильно ее воспринимать, фильтровать, анализировать", - отметил сопредседатель тюменского штаба ОНФ, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

Он также напомнил, что с 2017 года в регионе при поддержке ОНФ реализуется проект "Медиастрана", в рамках которого юнкоры научатся креативно мыслить, чётко и убедительно говорить, уверенно чувствовать себя в кадре, делать популярные новости, верстать газету, снимать и монтировать радиопрограммы и видеоролики. Школьники уже посетили пять образовательных модулей, а в мае состоится областной фестиваль школьных СМИ, который подытожит достижения в рамках проекта.